 

CNN – Пентагон сформирует рабочую группу для изучения НЛО

16.08.2020, 5:08, Новости дня

Пентагон создаёт новую рабочую группу для изучения неопознанных летающих объектов, с которыми сталкиваются американские военные пилоты, пишет CNN со ссылкой на анонимные источники в оборонном ведомстве. Как ожидается, эта группа будет официально представлена в ближайшие дни.


Reuters

Министерство обороны США формирует новую целевую рабочую группу для изучения неопознанных летающих объектов, с которыми сталкивались американские военные лётчики, пишет CNN со ссылкой на два источника в оборонном ведомстве.

По их информации, замминистра обороны Дэвид Норквист поможет курировать рабочую группу, которая, как ожидается, будет представлена в ближайшие дни.

Предыдущие усилия по изучению того, что Пентагон называет неопознанными воздушными явлениями, проводились под руководством ВМС США, поскольку многие из задокументированных случаев встречи с НЛО связаны именно с их самолётами.

Члены конгресса и официальные лица Пентагона давно выражают обеспокоенность по поводу появления неопознанных летательных аппаратов над военными базами США, создающих таким образом опасность для военных самолётов.

Нет единого мнения о происхождении этих объектов. Некоторые полагают, что это могут быть беспилотники, и управляют ими отнюдь не инопланетяне, а, скорее, находящиеся на земле противники, которые пытаются таким образом собрать разведданные.
 
Как напоминает CNN, ранее в этом году Пентагон официально опубликовал три коротких видеоролика, на которых американские самолёты сталкиваются с непонятными явлениями. После этого комитет сената по разведке в июне проголосовал за то, чтобы Министерство обороны и разведывательное сообщество США провели публичный анализ этого инцидента.



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