США внимательно наблюдают за ситуацией в Беларуси – Помпео

16.08.2020, 4:20, Новости дня

Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию в Беларуси после результатов выборов и разгона протестующих. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео 15 августа во время визита в Варшаву, сообщает польское издание Niezalezna.

Помпео добавил, что приветствует освобождение некоторых протестующих в Беларуси. Но, по его словам, этого недостаточно.

Госсекретарь указал, что демонстранты в Беларуси преследуют несколько целей. Они хотят самоопределиться, выбрать свою власть и действительно развить гражданское общество.

Помпео подчеркнул, что выборы в Беларуси не были свободными.

Госсекретарь сказал, что США ведут диалог по ситуации в Беларуси с европейскими партнерами, стараясь “максимально помочь белорусам получить суверенитет и свободу”.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям протеста присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

15 августа на правительственном совещании Лукашенко сказал, что ему нужно срочно связаться с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с протестами в Беларуси, “потому что это уже угроза не только Беларуси”. Телефонный разговор состоялся в тот же день. По данным Кремля, Путин и Лукашенко “выразили уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы”, и договорились “укреплять союзнические отношения”. Пресс-служба Лукашенко не сообщила подробностей разговора, отметила только, что собеседники обсудили ситуацию “внутри и вокруг Беларуси”.

На совещании в министерстве обороны Беларуси 15 августа Лукашенко заявил, что белорусским властям удастся “удержать ситуацию” в стране.