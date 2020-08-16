Санников: Выезд Тихановской в Литву – спецоперация КГБ Беларуси. Но и в свободной Европе она остается в игре КГБ

16.08.2020, 4:20, Новости дня

Белорусский оппозиционный политик, координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь” Андрей Санников считает, что оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская даже после выезда в Литву находится под контролем Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. Такое мнение он высказал в интервью изданию “Главком”, которое вышло 13 августа.

Санников – кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года. По официальным данным, он занял второе место с результатом 2,43% голосов. После разгона властями митинга против фальсификации итогов голосования был задержан, а в 2011 году осужден на пять лет за организацию беспорядков. В 2012 году Санников был досрочно освобожден из исправительной колонии после прошения о помиловании, затем эмигрировал.

“Этот шаг [выезд Тихановской за рубеж] является спецоперацией КГБ. Беседа представителей КГБ с ней в ЦИК только начало [спецоперации]. Следующим шагом был отъезд c инструкциями, наверное, под давлением. Поскольку я сам проходил через подобное и знаю эти методы. Такие выводы делаю из того, что Светлана, очевидно, свое обращение к людям записывала в Минске, КГБ контролировал запись, выставлял [в интернет]. Впрочем, уехав в свободную Европу, в безопасное место, она не сказала одной важной вещи о том, что она была вынуждена сделать это заявление. Значит, я считаю, она остается в игре КГБ, не в нашей игре. Поэтому для меня уже нет такого кандидата – Светланы Тихановской”, – сказал Санников.

Он заявил, что благодарен Тихановской за то, что она “дотерпела до дня выборов”.

“Но дальше надо ориентироваться уже на совсем другие вещи. Мы должны думать о том, как избавиться от [действующего президента Беларуси Александра] Лукашенко в ситуации, когда выборы закончились, протесты идут, применяется грубая сила, людей убивают. Надо серьезно думать о продолжении нашей борьбы. Заметьте, мирной борьбы”, – отметил оппозиционер.

Санников отказался отвечать на вопрос, какую роль в игре КГБ играет Тихановская.

“Я не хочу вообще давать оценок, я говорю факт и как я это вижу. Я не имею права оценивать [кого-то], я могу оценивать только себя”, – сказал оппозиционер.

При этом он высказал обеспокоенность тем, что оппозиция в лице Тихановской может согласиться на диалог с властью.

“Я не уверен, что диалог сейчас нужен. Кстати, так, один из вариантов развития событий, которые могут быть, – это организация фальшивого диалога. Такие схемы у нас существуют с 90-х годов, когда происходил диалог с помощью ОБСЕ, некоторых депутатов Парламентской ассамблеи ОБСЕ. То есть диалог ради того, чтобы просто запудрить мозги. Я не исключаю, что сейчас будут использовать Тихановскую для того, чтобы организовать фальшивый диалог. Лукашенко не пойдет на реальный диалог. Диалог уже не нужен, могут быть только переговоры. Какой диалог может быть сейчас с преступниками?” – резюмировал Санников.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

10 августа в штабе Тихановской сообщили, что она пропала – после подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход.

11 августа было обнародовано видеообращение Тихановской, в котором она призвала граждан страны не противостоять милиции и не выходить на акции протеста. Озвученный текст Тихановская читала с листа. В этот же день стало известно, что Тихановская вместе с детьми находится в Литве. В Беларуси остается ее муж – известный блогер Сергей Тихановский (он сам планировал баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов). В штабе Тихановской заявили, что ее вывезли из страны по указанию властей, а видеообращение к белорусам было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной.

Ермошина признала, что Тихановская записала видеообращение в здании ЦИК. По словам главы комиссии, она не присутствовала при этом, кандидат в президенты находилась в ее кабинете с “двумя высокопоставленными сотрудниками органов правоохранения”.

Тихановская 11 августа записала видеообращение из Литвы. Она не назвала причину, по которой покинула Беларусь, но отметила, что “дети – это самое важное, что есть в этой жизни”. Затем Тихановская опубликовала еще несколько заявлений, в одном из них она объявила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти в Беларуси.