“Смерть не исправить”. Рок-певица Арбенина попросила белорусов беречь себя на протестах

16.08.2020, 3:15, Новости дня

Лидер российской группы “Ночные снайперы” белорусского происхождения Диана Арбенина 15 августа записала в своем Instagram видеообращение к жителям Беларуси. В нем она призвала протестующих беречь себя.

“Я считаю неэтичным… более того, я считаю, не имею права вмешиваться в дела другого государства, не являясь его гражданином. Но как человек, рожденный в 1974 году в городе Воложин Минской области, человек, любимый отец которого живет в Минске… я считаю своим долгом как белоруска поддержать белорусский народ”, – сказала Арбенина.

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Публикация от Diana Arbenina/Диана Арбенина (@_diana_arbenina) 15 Авг 2020 в 2:21 PDT

Певица попросила демонстрантов остаться в живых.

“Физическую смерть не исправить. Горе, которое приносит смерть, время не лечит. Мы, белорусы, добрый, щедрый, интеллигентный и, самое главное, мягкий народ. Мы никогда не были захватчиками. Мы всегда созидаем… У меня обливается сердце кровью, когда я вижу в новостях, что в моем любимом городе Минске на улицах тела погибших. Я верю в справедливость. Я верю в Бога. И Бог не оставит белорусскую землю, не оставит белорусский народ. Берегите себя в эти дни”, – резюмировала Арбенина.

Протесты в Беларуси продолжаются с вечера 9 августа. Митингующие считают результаты президентских выборов, которые проходили с 4-го по 9 августа, фальсифицированными. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,1%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. Для разгона демонстрантов силовики применяют спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. Страны Евросоюза 14 августа согласились подготовить санкции из-за событий в Беларуси.