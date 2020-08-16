 

Le Monde – Евросоюз ввёл санкции против лидеров Белоруссии из-за подавления протестов

16.08.2020, 2:54, Новости дня

На внеочередном совещании министры иностранных дел стран Евросоюза ввели санкции против белорусских политиков, которые несут ответственность за репрессии и фальсификацию выборов, пишет Le Monde. Высокопоставленным руководителям, чей список предстоит утвердить, запретят посещать страны ЕС, а также заморозят их европейские активы.


Reuters

В пятницу 27 министров иностранных дел стран Евросоюза во время внеочередной видеоконференции решили ввести индивидуальные санкции против белорусских лидеров, которые несут ответственность за «жестокость, репрессии и фальсификацию результатов выборов», пишет Le Monde. В Белоруссии с воскресенья продолжаются многотысячные уличные демонстрации против Александра Лукашенко, чьё переизбрание 9 августа было «проведено с нарушениями и подлогами».

«Европейский союз не согласен с результатами выборов (в Белоруссии. — ИноТВ)», — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после совещания. Повсеместное «насилие режима» в отношении протестующих стало центральной темой обсуждений, а идея ввести санкции в отношении руководителей страны уже несколько дней занимала умы политиков в разных европейских столицах. Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержали эту инициативу, а Франция, по словам госсекретаря по европейским делам Клемана Бона, полностью солидарна с принципом адресных индивидуальных санкций. Только Венгрия высказала свои сомнения по поводу «остракизма» Белоруссии, однако эта оппозиция не привела к блокированию решения.

Как рассказывает французская газета, введённые министрами санкции — замораживание активов и запрет на поездки в ЕС — станут частью существовавших до этого ограничений, которые были частично сняты с Минска в 2015 году. Европейцам ещё только предстоит определить список белорусских политиков, замешанных в подавлении протестов, а работа над исполнением принятого решения только началась. «Некоторые государства опасаются, что слишком сильные санкции ещё больше толкают белорусский режим в объятия России», — объяснил Пьер Вимон, бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей.

В то время как европейские министры обсуждали санкции, белорусская сторона запретила въезд в страну Роберту Бедроню, польскому евродепутату. Он возглавлял небольшую делегацию парламентариев, которые хотели встретиться с задержанными протестующими, пишет Le Monde.



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