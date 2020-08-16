Специалистам удалось исследовать механизм возникновения рака кожи по причине солнечных ожогов

16.08.2020, 0:55, Новости дня

Американские ученые провели исследование, во время которого изучили процесс формирования рака кожи по причине солнечных ожогов.

С помощью сверхбыстрого лазерного спектрометра экспертам удалось выяснить, сколько времени при солнечных ожогах нужно для начала мутаций. Обнаружилось, что для этого достаточно находиться под лучами три пикосекунды. Одна единица соответствует одной миллионной доли одной миллионной доли секунды.

Этого периода достаточно, чтобы на коже начались изменения, которые называются фотоаддуктами ДНК. После этого 99% клеток восстанавливаются, а те, которые не успели, раз за разом будут накапливаться. Со временем они создают риск развития рака кожи.