 

Эксперты рассказали о методе, который поможет безопасно отделять мертвые клетки от живых

15.08.2020, 22:40, Новости дня

Ученым удалось придумать, как при помощи использования магнитной левитации отделить мертвые клетки от живых.

Использование магнитной левитации в сфере отделения клеток является довольно неожиданным решением. Как утверждают специалисты, этот метод можно применять во всех исследованиях, которые связаны с медициной.

Как утверждают ученые, разделение клеток с помощью магнитной левитации является достаточно безопасным методом. При помощи левитации можно извлекать мертвые клетки из любого создаваемого органа или ткани без обязательного соскабливания полезных клеток. Такое решение значительно упростит работу исследователей.



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