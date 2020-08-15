Разработана технология создания кирпичных структур на Луне

15.08.2020, 22:40, Новости дня

Командой ученых из Индии был разработан устойчивый процесс создания кирпичных структур на Луне.

С целью укрепления почвы в возможные несущие конструкции этот процесс эксплуатирует лунный грунт, использует бактерии и гуаровую фасоль. Специалисты считают, что особые кирпичи в будущем могут быть использованы для сборки конструкций для жилья на поверхности Луны.

Как утверждают ученые, разработка устойчивого процесса создания кирпичных структур на Луне объединила биологию и машиностроение. Процесс, который был разработан специалистами, использует мочевину, а также лунный грунт в роли сырья для строительства на поверхности Луны. Такое решение существенно снижает общие расходы и уменьшает углеродный след, ведь вместо цемента используется гуаровая камедь.