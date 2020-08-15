Лукашенко поручил перебросить десантников на западные границы

15.08.2020, 22:30, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно в связи с напряженной ситуацией на западных границах.

Лукашенко, выступая на совещании в Центре стратегического управления минобороны, выразил беспокойство учениями сил НАТО в Польше и Литве, передает БелТА.

«Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно», – сказал глава белорусского государства.

Ранее Лукашенко заявил, что страной никогда не будет управлять правительство, находящееся за рубежом. Он также подчеркивал, что РФ при первом запросе Белоруссии окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности республики в случае военных угроз.

Напомним, в пятницу экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. В субботу сторонники Тихановской сообщили, что поступило 100 заявок на вступление в комитет.