Спецтехника начала покидать центр Минска

15.08.2020, 22:08, Новости дня

Колонна спецтехники из центра Минска направляется в сторону района Уручье, где находится ее база. Колонну составляют пустые автозаки, водометы и автобусы ОМОН.

На площади Независимости в центре белорусской столицы, где расположен Дом правительства и ЦИК, находятся несколько сотен человек с цветами и плакатами. Жители столицы устроили там сейчас вечерние гулянья. Правоохранительные органы не мешают собравшимся, передает ТАСС.

Между тем, участники акции протеста у здания государственной «Белтелерадиокомпании» в Минске решили разойтись, передает РИА «Новости».

Участники акции договорились, что соберутся снова на следующий день. Они стали расходиться, скандируя «Каждый день». Если днем здесь собрались сотни протестующих, то к настоящему времени остались порядка 50 человек

Уходя, участники акции оставляют плакаты на крыльце здания медиацентра, на которых преимущественно содержатся призывы к журналистам государственных СМИ республики «говорить правду» о ситуации в стране. Кроме того, митингующие оставляют цветы и свечи.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. По официальным данным, один протестующий погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.