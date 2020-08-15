 

Лукашенко приказал силовым ведомствам не допустить «живой цепи» от Вильнюса до Киева

15.08.2020, 21:30, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал идею по выстраиванию живой цепи из «неравнодушных» от Вильнюса до Киева.

«Интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить «ланцуг» (цепь жестких и связанных между собой элементов – прим. ВЗГЛЯД) от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях… Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тыс. человек», – сообщил Лукашенко, передает БелТА.

Он поручил минобороны, МВД, КГБ и генпрокурору оценить эти действия и не допустить их.

«Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона – санитарной зоны: три балтийских государства, Белоруссия, Украина, чтобы отделить Россию от Запада», – сказал белорусский лидер.

«Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом РФ [Владимиром Путиным] договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии», – отметил Лукашенко.

Путин и Лукашенко в субботу провели телефонные переговоры, они обсудили ситуацию внутри Белоруссии. Главы государств выразили уверенность в скором урегулировании ситуации в республике.

Президенты договорились, что РФ при первом запросе Белоруссии окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности республики в случае военных угроз, позднее сообщил белорусский лидер.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Ереван показал видео удара Азербайджана по армянскому селу

19.07 / В Азербайджане 23,5 тыс. человек захотели служить в армии на фоне конфликта на границе с Арменией

25.06 / Под Нижним Новгородом глава отделения КПРФ поставил памятник Сталину

28.07 / BMW выпустит электрическую версию седана BMW 5-Series

12.07 / Президентом Польши снова избран Дуда – экзит-полл

07.07 / КНДР отказалась вести переговоры с США

12.08 / Белорусскую биатлонистку Домрачеву раскритиковали за призыв к протестующим

04.08 / Кравчук ответил на критику из-за выступления на российском ТВ

11.08 / Филиппины примут российскую вакцину от коронавируса

29.07 / США внесли в черный список двоих посредников ИГИЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска