 

В Китае была обнаружена древняя скульптура, возраст которой составляет 13 000 лет

15.08.2020, 21:30, Новости дня

Скульптура, которая была найдена в Китае, признана одной из древнейших. По словам ученых, она была изготовлена примерно 13 000 лет назад.

По словам специалистов, древний артефакт является фигуркой птицы, которая выполнена из обожженной кости. Эта скульптура была обнаружена археологами еще в 2009 году. Длина фигуры составляет 1,9 см, а высота – 1,2 см. Как утверждают исследователи, мастер предварительно нагрел кость до 300 градусов по Цельсию, разделил площадь скульптуры на 68 рабочих зон и применил 10 разных техник обработки.

Учеными также были найдены другие сгоревшие кости с аналогичными отметинами на месте обнаруженного артефакта. По мнению специалистов, их разработкой занимались одни и те же люди.



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