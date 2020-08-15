 

В ДТП под Тамбовом погибли сотрудники УФСИН

15.08.2020, 19:53, Новости дня

В аварии под Тамбовом погибли три человека, в том числе два работника регионального УФСИН, информирует следственное управление СК области.

«Утром 15 августа на проселочной дороге неподалеку от села Ярославка Никифоровского района в частично заполненном водой канале обнаружен перевернутый и обгоревший автомобиль, внутри которого находились тела трех человек, двое из которых являлись сотрудниками одного из следственных изоляторов регионального УФСИН России», – сообщается на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Следователи и криминалисты завершили осмотр места происшествия, провели допросы свидетелей.

В пятницу пьяный водитель сбил находившихся на тротуаре трех девочек в селе Новосельцево на севере Крыма, одна из них погибла.



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