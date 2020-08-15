 

Су-27 провел перехват американского самолета-разведчика над Черным морем

15.08.2020, 19:30, Новости дня

Российский истребитель Су-27 в субботу проводил перехват над Черным морем американского самолета-разведчика, сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО).

В субботу российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря зафиксировали движущуюся к границе РФ воздушную цель, передает РИА «Новости» со ссылкой на НЦУО.

«Для опознания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», – добавили в центре.

Экипаж истребителя приблизился на безопасное расстояние к объекту и определил его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е «Ариес» ВМС США.

«После разворота самолета ВМС США от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – подчеркнули в министерстве.

Предыдущий перехват Су-27 американских самолетов над Черным морем проходил 14 августа. До этого российский истребитель осуществлял перехваты американских самолетов над Черным морем 7 августа. До этого перехват над Черным морем проходил 5 августа. Прежние перехваты происходили 23, 24, 27, 30 и 31 июля.



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