 

Эрдоган заявил, что не станет прекращать геологоразведку в Средиземном море

15.08.2020, 19:30, Новости дня

Анкара не станет отказываться от планов проводить геологическую разведку в Средиземном море, несмотря на угрозы санкций, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

«[Сейсмологическое судно] «Оруч реис» продолжит свою деятельность до 23 августа. Мы без промедления ответим, если его работе будут созданы хоть какие-то помехи. Мы рассчитываем, что Греция будет действовать в соответствии со здравым смыслом», – цитирует Эрдогана ТАСС.

Он добавил, что турецкая сторона не собирается мириться с «бандитизмом на континентальном шельфе» и отступать перед «угрозой санкций».

Ранее в США предложили совместно с Евросоюзом подготовить санкции против Турции из-за «провокационных» действий Анкары в Средиземном море.

В начале августа Турция возобновила геологоразведочное бурение в Средиземном море.

В июле 2019 года Турция решила активизировать геологоразведочные работы в районе Кипра. США призвали Турцию отказаться от своих планов. РФ же предложила помощь Турции с геологоразведкой на шельфе Восточного Средиземноморья.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция продолжит добычу газа в водах у Кипра, если Греция не примет предложение о сотрудничестве.

При этом в конце июля Эрдоган в связи с ситуацией вокруг нефтегазовой деятельности Турции в восточном Средиземноморье высказался за временное прекращение такой активности.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом конкуренте Газпрома в Европе, а также о назревающем конфликте за кипрский шельф.



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