Опубликовано видео гибели митингующего Тарайковского в Минске. В руках у него не было взрывчатки

15.08.2020, 19:18, Новости дня

Euroradio опубликовало в Telegram видео, на котором показано, как во время протестов вечером 10 августа в Минске погиб 34-летний митингующий Александр Тарайковский.

Он был одет в белую футболку и шорты. Митингующий шел с поднятыми руками к рядам силовиков.

“Он [Александр Тарайковский] ничего не бросает в их [силовиков] сторону. Далее – выстрел. Тарайковский останавливается и опускает руки. Через несколько секунд он упадет”, – сказано в подписи к видео.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и может шокировать.

Газета “Наша Нiва” в Telegram сообщила, что Тарайковского расстреляли в упор примерно с 12 метров.

Тарайковский погиб вечером 10 августа во время акции протеста против результатов президентских выборов в Беларуси. Как сообщило издание TUT.BY, в свидетельстве о смерти указано, что мужчина умер от массивной потери крови из открытой раны грудной клетки.

В министерстве внутренних дел Беларуси заявляли, что Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке. Однако очевидцы сообщили, что у митингующего в руке ничего не взрывалось. По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team, Тарайковский погиб от выстрела сотрудника спецназа. Он стал первой официально подтвержденной жертвой силового разгона протестов в Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям протеста присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.