Литва уже считает Лукашенко бывшим президентом Беларуси

15.08.2020, 19:18, Новости дня

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Александра Лукашенко бывшим президентом Беларуси.

14 августа он опубликовал сообщение в Twitter о переговорах Лукашенко и президента РФ Владимира Путина.

“Бывший президент Беларуси сейчас просит Путина о помощи. Против кого? Против собственных людей, несущих цветы на улице? Это действительно большой зарубежный заговор – жить в параллельном мире с готовностью пожертвовать всем”, – написал дипломат.

Former president of #Belarus now asks Putin for help. Against whom? Against own people carrying flowers on the streets? It is really big foreign conspiracy to live in parallel world being ready to sacrifice everything.

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 15, 2020

Литва выступает за проведение новых – свободных и демократических – выборов в Беларуси. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Лукашенко больше не может считаться законным главой государства, потому что демократических выборов в Беларуси не было. Литва предлагает провести специальную сессию Комитета ООН по правам человека по Беларуси, ввести индивидуальные санкции против представителей белорусской власти за использование чрезмерной силы и фальсификацию выборов, а также создать фонд ЕС по поддержке жертв репрессий в Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (после выборов она уехала в Литву). Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

15 августа на правительственном совещании Лукашенко сказал, что ему нужно срочно связаться с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с протестами в Беларуси, “потому что это уже угроза не только Беларуси”. Телефонный разговор состоялся в тот же день. По данным Кремля, Путин и Лукашенко “выразили уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы”, и договорились “укреплять союзнические отношения”. Пресс-служба Лукашенко не сообщила подробностей разговора, отметила только, что собеседники обсудили ситуацию “внутри и вокруг Беларуси”.