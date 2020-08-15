В Минске у здания Белтелерадиокомпании начался митинг

15.08.2020, 18:16, Новости дня

У здания Белтелерадиокомпании в Минске началась акция протеста, туда приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

Демонстранты кричат «Хватит врать», «Скажите людям правду», передает РИА «Новости».

Эйсмонт и Кочанова зашли в здание радиокомпании, они проводят встречу с коллективом за закрытыми дверями. Сотрудники компании сообщили, что встреча созывалась срочно.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что президент республики Александр Лукашенко сделал выбор в пользу России.