В Минске у здания Белтелерадиокомпании начался митинг

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15.08.2020, 18:16, Новости дня

У здания Белтелерадиокомпании в Минске началась акция протеста, туда приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

Демонстранты кричат «Хватит врать», «Скажите людям правду», передает РИА «Новости».

Эйсмонт и Кочанова зашли в здание радиокомпании, они проводят встречу с коллективом за закрытыми дверями. Сотрудники компании сообщили, что встреча созывалась срочно.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что президент республики Александр Лукашенко сделал выбор в пользу России.



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