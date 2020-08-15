“Мы не забудем, мы не простим”. Десятки тысяч белорусов собрались на акцию памяти первого погибшего во время протестов. Видео

15.08.2020, 18:12, Новости дня

Тарайковский погиб вечером 10 августа. Как сообщило издание TUT.BY, в свидетельстве о смерти указано, что у него была открытая рана грудной клетки, мужчина умер от массивной потери крови. В министерстве внутренних дел заявляли, что Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке. Однако очевидцы сообщили, что у митингующего в руке ничего не взрывалось. По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team, Тарайковский погиб от выстрела сотрудника спецназа. Он стал первой официально подтвержденной жертвой силового разгона протестов в Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям протеста присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

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Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Видео: TUT.BY. Политика / YouTube