 

“Мы не забудем, мы не простим”. Десятки тысяч белорусов собрались на акцию памяти первого погибшего во время протестов. Видео

15.08.2020, 18:12, Новости дня

Тарайковский погиб вечером 10 августа. Как сообщило издание TUT.BY, в свидетельстве о смерти указано, что у него была открытая рана грудной клетки, мужчина умер от массивной потери крови. В министерстве внутренних дел заявляли, что Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке. Однако очевидцы сообщили, что у митингующего в руке ничего не взрывалось. По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team, Тарайковский погиб от выстрела сотрудника спецназа. Он стал первой официально подтвержденной жертвой силового разгона протестов в Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям протеста присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

видео

Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Зеленский попросил президента Египта обеспечивать безопасность украинцев на курортах

31.07 / Украина запросила экстрадицию задержанных в Беларуси бойцов ЧВК “Вагнер” – Офис генпрокурора

26.07 / Зеленский и Путин поговорили по телефону, обсуждали перемирие на Донбассе

02.07 / Война с Россией на Донбассе унесла жизни более трех тысяч украинских военных

30.06 / Комиссаров: Голосование по поправкам проходит при тотальном общественном наблюдении

12.07 / Politico – советник Трампа по нацбезопасности обсудит в Париже Россию и Китай с европейскими коллегами

13.07 / Янукович говорит: “Мы в очереди стоим за гробом отца Зосимы. Я целую ему руку – рука поднялась, три раза меня по голове погладила и упала” – Саакашвили

24.07 / СК назвал самую пострадавшую от невыплаты зарплат категорию работающих в Москве

15.07 / Кабмин Украины предложил создать фонд возмещения ущерба потерпевшим от насильственных преступлений

09.07 / Spiegel – пандемия ударила по экономике ЕС больнее, чем ожидала Еврокомиссия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска