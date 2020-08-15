Возбуждено уголовное дело после обрушения на шахте в Коми

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15.08.2020, 16:53, Новости дня

По факту обрушения на шахте в «Воргашорская» в республике Коми возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, информирует Следственный комитет России.

«По данным следствия, 15 августа текущего года на территории шахты «Воргашорская» при разборе выведенной из эксплуатации галереи углеподачи, соединяющей здания погрузки и сортировки угля, произошло обрушение галереи. В результате происшествия погибли четыре работника подрядной организации», – сообщается на сайте ведомства.

На месте происшествия работают следователи и руководство следственного отдела Воркуты, а также следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

Напомним, В Коми на шахте «Воргашорская» произошло обрушение, погибли четыре человека. В компании АО «Воркутауголь», которой принадлежит шахта, сообщили, что, по предварительным данным, причиной обрушения могло стать нарушение техники безопасности.

Позднее тела погибших при обрушении достали из-под завалов.



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