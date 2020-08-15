Украинский пограничник планировал отправлять контрабанду на катапульте из УАЗа

15.08.2020, 16:30, Новости дня

В Закарпатской области Украины офицера пограничного отряда заподозрили в планах перебрасывать контрабанду табачных изделий с помощью катапульты, пишут СМИ,

«По данным следствия, указанный пограничник передал часть неправомерной выгоды – 4 тыс. долларов – руководителю одного из подразделений Чопского пограничного отряда (из обещанных 5 тыс. долларов) за содействие местным жителям в несоздании препятствий в перемещении табачных изделий», – цитирует «Страна.ua» пресс-службу местной прокуратуры.

Всего планировалось передать через границу 28 тыс. 560 пачек сигарет, их намеревались перебрасывать при помощи катапульты из модифицированного санитарного УАЗа.

По месту жительства пограничника и его соучастников провели обыски, изъят автомобиль, средства для упаковки сигарет, устройства для управления летательным аппаратом или использования катапульты, рации, приборы ночного видения и т.д.

В июле 2019 года Киев признал, что Украина стала мировым хабом контрабанды сигарет. В связи с такой ситуацией президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении.