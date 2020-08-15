Минздрав РФ сообщил о выпуске первой партии вакцины от коронавируса

15.08.2020, 16:01, Новости дня

Произведена первая партия вакцины от коронавируса, разработанной российским центром имени Гамалеи. Об этом 15 августа сообщило агентство “Интерфакс” со ссылкой на министерство здравоохранения РФ.

Подробности о количестве произведенных доз не приводятся.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа на совещании с членами правительства. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства.

Руководитель научной экспертизы Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, тогда как финальная стадия клинических исследований (в ней должны принимать тысячи человек) не проводилась. Кроме того, Ясный отмечал, что не были опубликованы результаты и начальных стадий проверки вакцины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 15 августа коронавирусом в мире заразилось 21,24 млн человек, из них 766 тыс. скончались, 13,27 млн выздоровели.