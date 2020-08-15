 

Минздрав РФ сообщил о выпуске первой партии вакцины от коронавируса

15.08.2020, 16:01, Новости дня

Произведена первая партия вакцины от коронавируса, разработанной российским центром имени Гамалеи. Об этом 15 августа сообщило агентство “Интерфакс” со ссылкой на министерство здравоохранения РФ.

Подробности о количестве произведенных доз не приводятся.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа на совещании с членами правительства. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства.

Руководитель научной экспертизы Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, тогда как финальная стадия клинических исследований (в ней должны принимать тысячи человек) не проводилась. Кроме того, Ясный отмечал, что не были опубликованы результаты и начальных стадий проверки вакцины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 15 августа коронавирусом в мире заразилось 21,24 млн человек, из них 766 тыс. скончались, 13,27 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Le Figaro – французов признали чемпионами агрессивного вождения в Европе

11.07 / Россия не испытывает оптимизма по поводу ядерной сделки с США

31.07 / Была ли жизнь на Марсе? – NASA отправит марсоход с вертолётом для исследования Красной планеты

24.07 / Обливание зеленкой нардепа Волошина. Суд принял решение о мере пресечения для второго активиста

03.07 / При оползне в нефритовой шахте в Мьянме погибли 162 человека

25.06 / На лечение болезней сердца в Кузбассе направят 400 миллионов рублей

06.07 / Индия собралась срочно закупить у РФ запчасти для военной техники

12.07 / ПЦУ и УПЦ МП решили не проводить крестный ход по случаю годовщины крещения Киевской Руси

14.07 / Жители киевского микрорайона Жуляны призвали власти остановить стройку высотки на улице Вишневой

26.07 / Доброволец из горевшего собора в Нанте признался в поджоге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска