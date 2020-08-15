Посольство США передало средства защиты от COVID-19 полиции и Госпогранслужбе

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15.08.2020, 16:01, Новости дня

Национальная полиция Украины, Госпогранслужба и Государственная таможенная служба получат в качестве гуманитарной помощи средства индивидуальной защиты. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине в Facebook.

“В рамках международной технической помощи отдел по правоохранительным вопросам посольства США передал средства индивидуальной защиты от COVID-19 на сумму около $250 тыс. нашим украинским партнерам”, – сказано в посте.

🇺🇦 У рамках нашої міжнародної технічної допомоги Відділ з правоохоронних питань Посольства США передав засоби…

Posted by U.S. Embassy Kyiv Ukraine on Laupäev, 15. august 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 89 719 (+1847), 2044 из них умерли (+33), 47 430 выздоровели (+633). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (10 392), Львовской (11 824) и Черновицкой (7434) областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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