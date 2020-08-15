Помпео посетовал на решение Парижа и Лондона не поддерживать оружейное эмбарго против Ирана

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15.08.2020, 15:48, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео оценил решение Франции и Британии не поддерживать резолюцию США по оружейному эмбарго Ирана.

«Печально, что члены (СБ ООН) от Франции и Великобритании из «ядерной пятерки» не поддержали то, что требовали страны (Персидского) залива, что требовал Израиль… Я глубоко сожалею об этом», – цитирует Помпео РИА «Новости».

Напомним, Совбез ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана.

Против голосовали РФ и Китай, за – США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.

США после «вопиющих неудач» СБ ООН захотели вернуть санкции против Ирана.



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