 

США и Польша призвали Минск к диалогу с белорусским обществом

15.08.2020, 15:30, Новости дня

США и Польша призывают Белоруссию к диалогу с обществом, сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Варшаве.

«Мы говорили прежде всего о ситуации в Белоруссии. Мы призываем, чтобы начали соблюдать основные права человека и начали диалог с обществом», – цитирует Чапутовича РИА «Новости».

Также Чапутович отметил, что в отношении Белоруссии Евросоюз намерен вводить только персональные санкции.

«Мы дискутировали о том, как сделать так, чтобы санкции не ударили в обычных людей. Мы решили, что мы должны избегать этого. Санкциями должны быть объяты лица на руководящих постах», – сказал политик.

Помпео после переговоров с польским коллегой заявил, что США приветствуют освобождение задержанных в Белоруссии, «но этого недостаточно». Он подчеркнул, что американская сторона не считает прошедшие выборы президента республики честными.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Лукашенко сделал выбор в пользу России.



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