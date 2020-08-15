Тела четырех погибших достали из-под завалов в шахте в Коми

15.08.2020, 15:16, Новости дня

Погибших при обрушении на шахте «Воргашорская» в республике Коми достали из-под завалов, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В результате обрушения погибли четыре человека. Тела погибших извлечены из-под завалов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

На месте продолжаются работы по разбору обрушившейся части конструкции. К ликвидации последствий привлекли 29 человек от МЧС и семь единиц техники.

Напомним, В Коми на шахте «Воргашорская» произошло обрушение, погибли четыре человека. В компании АО «Воркутауголь», которой принадлежит шахта, сообщили, что, по предварительным данным, причиной обрушения могло стать нарушение техники безопасности.