 

Лукашенко захотел обсудить обстановку в Белоруссии с генштабом

15.08.2020, 15:08, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко запланировал посетить генеральный штаб минобороны страны, чтобы обсудить ситуацию в стране.

«К методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства», – цитирует Лукашенко БелТА.

Путин и Лукашенко в субботу провели телефонные переговоры, они обсудили ситуацию внутри Белоруссии. Главы государств выразили уверенность в скором урегулировании ситуации в республике.

Белорусский президент заявлял, что происходящие в Белоруссии события касаются всего пространства Союзного государства.



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