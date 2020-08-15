Хорватия продлила ограничения на въезд для иностранцев до конца августа

15.08.2020, 14:54, Новости дня

Хорватия продлила до 31 августа действие нынешних условий для въезда в страну иностранных граждан на период эпидемии коронавируса. Об этом 13 августа в Twitter сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

“Украины и дальше будут въезжать в Хорватию в соответствии с нынешними условиями”, – отметил он.

До уваги громадян України!

Хорватія продовжила до 31.08.20 чинні умови в‘їзду іноземців до країни. Українці й надалі в‘їжджатимуть до Хорватії відповідно до теперішніх умов. #КонсулПоруч https://t.co/6mdf6OPnRx pic.twitter.com/X7E2eCAyrE

— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) August 13, 2020

Как сообщает посольство Украины, право на въезд в Хорватию имеют некоторые категории граждан третьих стран (в том числе и Украины). Среди них:

работники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым необходима срочная медицинская помощь;

перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости;

лица, следующие транзитом;

лица, которые едут с туристической целью (при наличии подтверждения резервации отеля/апартаментов) или по другим рабочим вопросам (письмо-подтверждение от работодателя), или которые имеют другой экономический интерес (договор о сотрудничестве, приглашение на бизнес-конференцию)

лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства (болезнь, смерть родственника).

Щодо умов в’їзду до Хорватії в період дії обмежувальних заходів‼️Штаб цивільного захисту Республіки Хорватія продовжив… Posted by Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia on Kolmapäev, 1. juuli 2020

В диппредставительстве напомнили, что с 10 июля Хорватия ввела обязательную 14-дневную самоизоляцию для туристов из третьих стран. Карантин можно не проходить при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее чем за 48 часов до въезда в страну.