 

Путин и Лукашенко выразили уверенность в скором урегулировании ситуации в Белоруссии

15.08.2020, 14:30, Новости дня

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонной беседы подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений между странами.

«По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом республики Белоруссия Александром Лукашенко», – сообщается на сайте Кремля.

Лидеры стран условились продолжать регулярные контакты на различных уровнях и подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений, «что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов РФ и Белоруссии», отмечается в сообщении.

Лукашенко в ходе беседы проинформировал Путина о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. Стороны выразили уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы.

«В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан – дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу», – отметили в пресс-службе Кремля.

Напомним, Путин и Лукашенко в субботу провели телефонные переговоры, они обсудили ситуацию внутри Белоруссии.

Белорусский президент заявлял, что происходящие в Белоруссии события касаются всего пространства Союзного государства.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Лукашенко сделал выбор в пользу России.



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