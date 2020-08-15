 

На форуме «Пример для подражания» обсудили проблемы отцовства

15.08.2020, 11:08, Новости дня

В первый день всероссийского форума отцов «Пример для подражания» прошло публичное обсуждение отцовских проектов, сообщают организаторы.

В сообщении онлайн-школы для поддержки и развития социальных проектов «StartПАП» в Instagram указывается, что «первый день форума прошел очень бурно и увлекательно».

«В первый день мы успели публично обсудить отцовские проекты, лидеры представили свои труды и результаты, а эксперты предложили им возможности дальнейшего развития. Кроме этого были проведены дискуссии и круглые столы», – отмечается в сообщении.

В программе первого дня форума, который прошел 14 августа, были, в частности, шоу-презентация развития движения отцовства «Культурный код отцовства», дискуссия «Пример для подражания», на которой выступили заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский и первый заместитель Министра просвещения Дмитрий Глушко.

Также состоялось публичное обсуждение отцовских проектов: лидеры отцовских сообществ публично представляли проекты, эксперты оценивали работу и обсуждали возможности дальнейшего развития на территориях присутствия, «в том числе, в партнерстве с корпорациями и другими НКО».

В составе экспертов приглашены представители органов власти и компаний : Норникель, АВВ, Юнилевер, Х5, Леруа Мерлен, Точка банк, Северсталь, Татнефть, Pepsico, Henderson, LG, Дисней, Битрикс, ОK, mail.ru, Сбербанк.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по итогам первого дня форума отцов написала в Instagram пост, в котором отметила, что «за последние годы в области защиты семьи сделано многое», однако «количество и тематика обращений говорят о том, что ряд проблем, связанных с ответственностью и поддержкой отцовства, до сих пор не решены».

«В 2019 году по данной тематике поступило 1 тыс. 866 обращений – на 18% больше, чем в 2018 году. При этом только за первое полугодие 2020 года количество таких обращений составило 1 тыс. 250 – почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2019 года», – привела она пример.

14–15 августа на площадке Агентства стратегических инициатив «Точка кипения» проходит всероссийский форум отцов «Пример для подражания». В нем принимают участие представители 46 регионов страны. Форум «проходит в очном формате и в режиме онлайн.



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