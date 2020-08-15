 

В МИД Ирана дали США совет после провала голосования в СБ ООН

15.08.2020, 9:30, Новости дня

Вашингтон должен скорректировать свою политику после провала голосования в Совете Безопасности ООН по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, иначе они будут еще больше изолированы на международной арене, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Аббас Мусави.

Мусави написал в Twitter, что «США должны извлечь урок из своих неудач и прекратить позорить себя в ООН», так как в ином случае «они будут изолированы даже больше, чем сейчас».

По его словам, «международное сообщество в очередной раз решительно отвергло безрассудную и тщетную попытку США подорвать авторитет СБ ООН».

Напомним, Совбез ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана.

Против голосовали РФ и Китай, за – США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.

США после «вопиющих неудач» СБ ООН захотели вернуть санкции против Ирана.



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