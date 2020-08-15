Дегтярев впервые вручил лучшим выпускникам Хабаровского края премии имени Гродекова

15.08.2020, 9:16, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев наградил лучших выпускников, получивших высший балл по итогам ЕГЭ. Впервые им была вручена премия имени генерал-губернатора Гродекова, информирует пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Торжественная встреча прошла в краевом детском центре «Созвездие» во время форума «Яблоко Ньютона», следует из сообщения на сайте правительства.

В 2020 году 33 выпускника школ края набрали наивысший балл по результатам ЕГЭ. Трое старшеклассников Хабаровска получили по двум предметам 200 баллов. Все они получили денежный сертификат на 100 тыс. рублей.

«Я очень рад, что мы наконец-то нашли общий язык с министерством образования и науки края и дали премии имя выдающегося генерал-губернатора Николая Ивановича Гродекова. Это человек, который сделал очень многое для развития системы народного просвещения в Хабаровском крае. Он создал кадетский корпус, открыл 37 школ, реальное училище. Я вас поздравляю, вы первые, кто получили сертификаты и премии. Хочу вас настроить на то, чтобы вы не стеснялись делать карьеру – в политике, науке, военном деле, промышленности, сельском хозяйстве, спорте. Хочу пожелать вам успеха. Никогда не останавливайтесь, двигайтесь только вперед. И те, кто уедет – возвращайтесь в родной край. Вы здесь очень нужны», – поздравил выпускников Дегтярев.

Он добавил, что ребят, которые набрали по итогам ЕГЭ 95 и более баллов, ждет сюрприз. Решением врио главы региона они также получат премию имени Гродекова и сертификат на 50 тыс. рублей. Сообщение об этом Михаил Дегтярев отправил со сцены на электронную почту выпускников с высокобалльными результатами. Премию получили 211 человек.

Завершился вечер встречей «Лидер без галстука». В неформальной обстановке Дегтярев пообщался с участниками форума «Яблоко Ньютона», ответил на их вопросы. Ребята интересовались мнением врио губернатора о дальнейшем развитии сферы культуры, спорта, туризма и т.д. Задавали как личные вопросы – про учебу в школе, планы на будущее, про любовь, так и про государство и общество. К примеру, у Михаила Дегтярева спросили, какие главные проблемы он видит в развитии Хабаровского края.

«На первый взгляд, есть проблема в управляемости. Должно быть единство власти – федеральной, краевой, местной. Тем более люди часто не различают эти уровни. И второй момент – власть должна стать дружелюбной народу. Сейчас во многих сферах я этого не вижу. Нужно полностью поменять взаимоотношения. Вот такие идеологические задачи у меня есть», – сказал он.

Ранее Дегтярев призвал талантливых уроженцев Хабаровского края вернуться на родину.