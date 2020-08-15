В аэропорту Одессы у туриста из Европы нашли кокаина на миллион гривен
15.08.2020, 9:12, Новости дня
Более 500 гр кокаина нашли сотрудники СБУ у туриста из Европы, прилетевшего отдыхать в Одессу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 14 августа.
Запрещенные вещества нашли в личных вещах туриста во время осмотра в Одесском международном аэропорту. Наркотики иностранец спрятал в банке из-под энергетиков. Проведенные экспресс-исследования показали, что в пакетах находился кокаин, а также экстази и каннабис, отмечено в сообщении.
По информации СБУ, стоимость наркотиков по ценам черного рынка составляет более 1 млн грн. Наркотики злоумышленник вез для местных наркоторговцев.
Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Иностранца задержали, ему сообщили о подозрении.
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