 

В аэропорту Одессы у туриста из Европы нашли кокаина на миллион гривен

15.08.2020, 9:12, Новости дня

Более 500 гр кокаина нашли сотрудники СБУ у туриста из Европы, прилетевшего отдыхать в Одессу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 14 августа.

Запрещенные вещества нашли в личных вещах туриста во время осмотра в Одесском международном аэропорту. Наркотики иностранец спрятал в банке из-под энергетиков. Проведенные экспресс-исследования показали, что в пакетах находился кокаин, а также экстази и каннабис, отмечено в сообщении.

По информации СБУ, стоимость наркотиков по ценам черного рынка составляет более 1 млн грн. Наркотики злоумышленник вез для местных наркоторговцев.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Иностранца задержали, ему сообщили о подозрении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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