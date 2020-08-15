 

Украина по числу заразившихся коронавирусом обогнала Китай

15.08.2020, 9:12, Новости дня

В Украине за минувшие сутки подтверждено 1847 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Это максимальный суточный прирост в стране с начала эпидемии. Суточные рекорды заболеваемости фиксируются четвертый день подряд. Общее число подтвержденных случаев заражения в Украине достигло 89 719 – на 500 случаев больше, чем в Китае, который стал эпицентром распространения коронавируса.

Количество умерших от COVID-19 достигло 2044 человек, 33 них скончались за прошедшие сутки. Выздоровели 47 430 пациентов (633 – за прошедшие сутки).

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 3175;
Волынская область – 4590;
Днепропетровская область – 1699;
Донецкая область – 1073;
Житомирская область – 2377;
Закарпатская область – 6170;
Запорожская область – 1052;
Ивано-Франковская область – 6468;
Киев – 10 392;
Киевская область – 4495;
Кировоградская область – 739;
Луганская область – 178;
Львовская область – 11 824;
Николаевская область – 797;
Одесская область – 4871;
Полтавская область – 544;
Ровенская область – 7433;
Сумская область – 815;
Тернопольская область – 3635;
Харьковская область – 5837;
Херсонская область – 294;
Хмельницкая область – 1539;
Черкасская область – 1114;
Черновицкая область – 7434;
Черниговская область – 1174.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Харьковской (254), Черновицкой (170) и Львовской (166) областях, а также в Киеве (232), меньше всего – в Луганской (четыре случая) и Кировоградской (ни одного нового заболевшего) областях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 15 августа коронавирусом в мире заразились 21,15 млн человек, из них 764 тыс. скончались, 13,27 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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