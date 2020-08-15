Украина по числу заразившихся коронавирусом обогнала Китай

15.08.2020, 9:12, Новости дня

В Украине за минувшие сутки подтверждено 1847 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Это максимальный суточный прирост в стране с начала эпидемии. Суточные рекорды заболеваемости фиксируются четвертый день подряд. Общее число подтвержденных случаев заражения в Украине достигло 89 719 – на 500 случаев больше, чем в Китае, который стал эпицентром распространения коронавируса.

Количество умерших от COVID-19 достигло 2044 человек, 33 них скончались за прошедшие сутки. Выздоровели 47 430 пациентов (633 – за прошедшие сутки).

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 3175;

Волынская область – 4590;

Днепропетровская область – 1699;

Донецкая область – 1073;

Житомирская область – 2377;

Закарпатская область – 6170;

Запорожская область – 1052;

Ивано-Франковская область – 6468;

Киев – 10 392;

Киевская область – 4495;

Кировоградская область – 739;

Луганская область – 178;

Львовская область – 11 824;

Николаевская область – 797;

Одесская область – 4871;

Полтавская область – 544;

Ровенская область – 7433;

Сумская область – 815;

Тернопольская область – 3635;

Харьковская область – 5837;

Херсонская область – 294;

Хмельницкая область – 1539;

Черкасская область – 1114;

Черновицкая область – 7434;

Черниговская область – 1174.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Харьковской (254), Черновицкой (170) и Львовской (166) областях, а также в Киеве (232), меньше всего – в Луганской (четыре случая) и Кировоградской (ни одного нового заболевшего) областях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 15 августа коронавирусом в мире заразились 21,15 млн человек, из них 764 тыс. скончались, 13,27 млн выздоровели.