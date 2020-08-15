Венедиктова подписала представление об отстранении судей ОАСК – СМИ

15.08.2020, 9:12, Новости дня

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия о временном отстранении от должности председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, а также некоторых его коллег. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила “Украинская правда”.

По словам собеседника издания, представление Венедиктова подписала 14 августа.

При этом генпрокурор не подписала ходатайства о разрешении на задержание и взятие под стражу Вовка и других судей ОАСК.

Вовк в Facebook заявил, что это “хорошая новость”.

“Мы более чем кто-либо другой заинтересованы в том, чтобы НАБУ получило возможность доказать все их абсурдные обвинения. Чтобы они не рассказывали СМИ о том, что им кто-то мешает и что нас кто-то “покрывает”. В НАБУ очень хотели, чтобы прокурор подписала представление – прокурор подписала. Это, на самом деле, никак не повлияет на расследование”, – утверждает он.

Генеральный прокурор подписала представление в ВСП о временном отстранении меня и нескольких моих коллег от должностей…. Posted by Павло Вовк on Reede, 14. august 2020

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это “цирк”, а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.