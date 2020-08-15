Kia начнет продажи Kia Sorento в РФ с четвертого квартала 2020 года

15.08.2020, 9:06, Новости дня

Южнокорейская компания Kia объявила дату начала продаж обновленного кроссовера Kia Sorento на российском рынке.

К четвертому кварталу нынешнего года автомобиль начнет поступать к местным дилерам. Автомобиль обладает увеличенной колесной базой, которая составляет 2815 мм. Отличительной особенностью кроссовера Sorento указываются его бамперы, решетка радиатора, светодиодные фары и увеличенный воздухозаборник.

Вместе с тем в продажу на российском рынке выйдут версии с 2,5 и 2,2 литровыми двигателями, которые выдают 180 и 199 л.с. мощности соответственно. Кроссовер приводится в движение 6-ступенчатой трансмиссией и обладает полным или передним приводом в разных комплектациях. Стоимость Sorento пока остается неизвестной.