 

Kia начнет продажи Kia Sorento в РФ с четвертого квартала 2020 года

15.08.2020, 9:06, Новости дня

Южнокорейская компания Kia объявила дату начала продаж обновленного кроссовера Kia Sorento на российском рынке.

К четвертому кварталу нынешнего года автомобиль начнет поступать к местным дилерам. Автомобиль обладает увеличенной колесной базой, которая составляет 2815 мм. Отличительной особенностью кроссовера Sorento указываются его бамперы, решетка радиатора, светодиодные фары и увеличенный воздухозаборник.

Вместе с тем в продажу на российском рынке выйдут версии с 2,5 и 2,2 литровыми двигателями, которые выдают 180 и 199 л.с. мощности соответственно. Кроссовер приводится в движение 6-ступенчатой трансмиссией и обладает полным или передним приводом в разных комплектациях. Стоимость Sorento пока остается неизвестной.  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Россию запланировали полностью обеспечить вакциной от COVID за год

12.07 / Германия предложила ЕС ввести санкции против РФ за кибератаку на бундестаг

13.08 / Российский истребитель перехватил американский самолет над Баренцевым морем

12.07 / Путин заявил, что отношения между Украиной и РФ испортились не из-за Крыма

22.07 / “Шансы высокие”. В “Слуге народа” прокомментировали слухи о выдвижении Юзика на должность мэра Кривого Рога

15.07 / Госдума приняла во втором чтении проект закона о возможности многодневного голосования

26.06 / Суд арестовал сообщника экс-главы Кировоградской ОГА

07.07 / Блогеру Мирзеханову сократили срок наказания за участие в ИГ

26.06 / Мать призывника рассказала, что получила из военной части “изрезанное” тело сына с вырванной гортанью

04.08 / Эксперт порекомендовал США изучить опыт СССР в создании сверхзвукового пассажирского самолета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска