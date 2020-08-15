Кроссовер Toyota Wildlander установил новый рекорд продаж

15.08.2020, 9:06, Новости дня

Премьера нового кроссовера Toyota Wildlander прошла четыре месяца назад, однако спрос на транспортное средство продолжает расти.

За минувший месяц установлен очередной рекорд спроса, так как модель приобрели в количестве свыше 10 тысяч экземпляров. Паркетник в настоящее время занимает второе место в рейтинге самых продаваемых машин японского бренда. В свою очередь, кроссовер Toyota Wildlander получил обновленные баммеры, усовершенствованную головную оптику, задние фонари и другие элементы. Под капотом Toyota Wildlander используется 2-литровым двигатель на 181 л.с. мощности.

Также покупателям доступна гибридная модификация паркетника с суммарной мощностью 222 л.с. Автомобиль отличается цифровой приборной панелью, новым мультимедийным комплексом и рядом других систем. Минимальная цена на Toyota Wildlander составляет от 171,8 тысяч юаней на китайском рынке.