Telegraph – не хватает кадров — британский флот оставит на службе резервиста-мошенника

15.08.2020, 8:54, Новости дня

Суд обвинил лейтенанта Королевского флота Марка Викерса в попытке обмануть военное ведомство на сумму более £70 тыс. Но, несмотря на совершённое преступление, в будущем офицер может сохранить свою должность и звание. Как пояснил непосредственный начальник обвиняемого, всё дело в том, что британский ВМФ сегодня испытывает недостаток обученного персонала, пишет The Daily Telegraph.



Reuters

Резервист Королевского ВМФ, обманувший Вооружённые силы на сумму более £70 тыс., может сохранить свою работу из-за нехватки кадров. Об этом на судебном заседании заявил его непосредственный руководитель, пишет The Daily Telegraph.

Резервистам в британской армии платят не только за военную службу. Им также компенсируют выплаты, которые они получают на обычной работе, отмечает издание.

Во время службы в резерве Королевского флота в Бахрейне в период с июня 2017-го по апрель 2018 года лейтенант Марк Викерс получал денежную компенсацию мошенническим путём. Мужчина предъявлял поддельные документы о своей гражданской должности, с которой его уволили уже через месяц после выхода в море. Более того, перед самым разоблачением он требовал ещё £25 тыс. в качестве премиальных, обращает внимание The Daily Telegraph.

На заседании королевского суда в Портсмуте Викерс признал свою вину по двум пунктам обвинения в мошенничестве и получил 20 месяцев заключения с отсрочкой исполнения наказания на два года. Но его руководитель капитан третьего ранга Джеймс Браунинг предположил, что 55-летний обвиняемый может сохранить свою работу в связи с небольшой численностью резервистов.

В настоящий момент на кораблях, в подразделениях и штаб-квартире британских вооружённых сил служат 344 резервиста. Их общая численность составляет 2770 человек, поясняет издание.

На слушаниях Браунинг сказал, что Викерс был «надёжным и уважаемым» резервистом. Капитан добавил, что, хотя военно-морской флот оставляет за собой право дисциплинарно наказать лейтенанта, службе «уже и без того не хватает персонала».

Преступление Викерса раскрылось после расследования, проведённого Королевским флотом. Обвинитель Роб Гриффитс заявил: «Это было злоупотреблением своим положением, которое содержало элемент планирования, потому что включало создание фальшивого письма. Само по себе это мошенничество было не очень изощрённым».

Судья Ричард Шеперд признался, что подумывал сразу отправить Викерса за решётку, так как тот «опозорил» себя и форму, которую носил в течение 17 лет. Но он пересмотрел своё решение после заступничества представителей ВМФ и получения информации о том, что у обвиняемого «проблемы с психическим здоровьем».

«Вы должны были оправдать доверие военно-морского флота, но предали его. Тем не менее я полностью верю в искренность вашего раскаяния и в то, что вы получили серьёзную психологическую травму», — заявил Шеперд во время вынесения приговора.

Викерс уже вернул флоту украденные деньги и должен отработать 200 неоплачиваемых часов. После слушаний представитель ВМФ заявил, что служба рассмотрит влияние приговора на карьеру лейтенанта, но воздержался от дальнейших комментариев, сочтя их неуместными, заключает The Daily Telegraph.