 

France 24 – бары и рестораны в Париже могут снова закрыть — во Франции растёт число заражений

15.08.2020, 8:54, Новости дня

Париж и регион Буш-дю-Рон с центром в Марселе перешли в «красную зону» эпидемиологической опасности из-за высокого роста новых случаев заражения, главным образом среди молодёжи, передаёт France 24. Теперь местные власти могут ограничить передвижение граждан, ввести масочный режим и снова закрыть бары и рестораны, что вызывает недовольство у некоторых французов.

В двух департаментах бары, рестораны и зрительные залы могут снова попасть под карантин. С завтрашнего дня  (14 августа. — ИноТВ) Париж и Буш-дю-Рон перейдут в «красную зону», где вирус активно распространяется. Вчера министр здравоохранения сообщил о возможном введении таких ограничений.

ОЛИВЬЕ ВЕРАН, министр здравоохранения Франции: Префекты после консультации и по согласованию с руководителями на местах могут быть вынуждены, если того требует ситуация, принять новые меры например, изменить дату открытия некоторых общественных мест.

Вследствие этого с завтрашнего дня префекты Парижа и Буш-дю-Рон смогут при необходимости применить новые меры, например, ограничить передвижение, закрыть некоторые торговые точки (бары и рестораны), ввести обязательное ношение маски, а также обеспечить защиту пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Мнения парижан об этих строгих правилах разделились.

ПАРИЖАНКА-1: Возможно, это будет хорошим способом избежать распространения.

ПАРИЖАНИН: Нет, нельзя их (бары и рестораны. — ИноТВ) закрывать. Нет, нет, потому что уже экономика хромает, в сентябре и до конца года — это будет катастрофа!

ПАРИЖАНКА-2: Если это для здоровья, то я бы сказала нет, мне это не помешает. С другой стороны, да, немного раздражают эти ограничения.

Париж и Буш-дю-Рон находятся под прицелом властей, потому что их уровень заболеваемости, то есть число заразившихся на 100 человек населения, находится среди самых высоких во Франции: 62,1 в Париже и 47,3 в Буш-дю-Рон. Пороговый уровень — 50. Причиной такого повышенного уровня заболеваемости является главным образом рост числа заразившихся среди молодёжи.  

Дата выхода в эфир 13 августа 2020 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Защитник Ефремова трижды лишался статуса адвоката

08.07 / Военные эксперты оценили подозрения в адрес Сафронова в работе на спецслужбы Чехии

06.07 / WhatsApp и Telegram отказались выдавать данные гонконгцев властям

01.08 / В Луцке назвали непонятным решение отнести город к “красной” зоне распространения коронавируса

30.06 / Киев и тринадцать областей не готовы к ослаблению карантина 

25.06 / В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

21.07 / Исследовано влияние медитации на здоровье сердца

06.07 / Ученый установил возникновение коронавируса задолго до вспышки в Китае

30.07 / Роспотребнадзор назвал основную сложность при разработке вакцины от COVID-19

26.07 / В Великобритании голый блогер в маске вместо нижнего белья прошелся по улицам Лондона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска