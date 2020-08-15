Третий этап испытаний вакцины от коронавируса решили провести амбулаторно
15.08.2020, 8:53, Новости дня
Добровольцы, принимающие участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава, будут проходить все необходимые процедуры амбулаторно, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Гинцбург сообщил, что «добровольцы не будут госпитализироваться предварительно», передает ТАСС.
«Все будут из дома приходить и домой уходить», – сказал он.
Ранее Гинцбург предположил, что необходимое для россиян количество вакцины от нового коронавируса можно будет произвести за 9-12 месяцев.
Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
Из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава следует, что российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.
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