 

Украинского священника выгнали из автобуса из-за слов о русской музыке

15.08.2020, 8:30, Новости дня

Священника так называемой Православной церкви Украины Романа Винника высадили из автобуса после того, как он сделал замечание из-за игравшей в салоне русской музыки.

Винник сообщил в Facebook, что конфликт произошел 12 августа в автобусе, следовавшем по маршруту Ивано-Франковск – Долина. Священнослужитель сделал водителю замечание, чтобы тот выключил русскую музыку.

Его высадили в Калуше, где, как отметил священник, находится «музей Степану Бандере». До места назначения Виннику помогли добраться «добрые люди».

«Просто представил, как тяжело патриотам на востоке или в центре Украины. С нами Бог и Украина», – добавил он.

Напомним, в 2019 году на Украине разразился скандал после того, как участник украинской «спецоперации» в Донбассе Мирослав Гай пожаловался на «нашествие российской музыки в Киеве» и официантку, которая «ненавидит украинский».

До этого соучредитель молодежной организации «Восточноевропейский клуб», украинец Радко Мокрик в соцсетях утверждал, что его в центре Львова избили за критику российской поп-музыки.

При этом большинство украинцев (69%) считают, что русский язык может свободно использоваться в частной жизни.



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