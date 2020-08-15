 

Адвокат Ефремова попросил разрешить актеру прогулки под домашним арестом

15.08.2020, 7:48, Новости дня

Актеру Михаилу Ефремову по состоянию здоровья необходимы прогулки, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Пашаев подчеркнул, что защита актера не просит «о залоге или о чем-то таком». 

«Пусть остается домашний арест», – приводит его слова ТАСС.

При этом адвокат «просит разрешить Ефремову прогулки – по часу в день».

В середине недели Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Отмечалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт.

Напомним, СМИ опубликовали протокол допроса, на котором актер признал вину в совершении смертельного ДТП. Под документом подписались артист и Пашаев.

В суде были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно.

При этом Ефремов говорил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».



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