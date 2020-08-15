 

Япония захотела стать «шестым глазом» в разведывательном альянсе

15.08.2020, 5:08, Новости дня

Япония хотела бы вступить в разведывательный альянс «Пять глаз», членами которого являются США, Великобритания, Новая Зеландия, Канада и Австралия, сообщил глава минобороны Японии Таро Коно.

По его словам, эти государства «разделяют одинаковые ценности», Япония «могла бы стать ближе» к альянсу и даже «расширить его до «Шести глаз», передает ТАСС со ссылкой на «Никкэй».

Связи с альянсом позволят Токио получать важные секретные данные и быстрее передавать информацию, полученную самой Японией.

Япония при необходимости предоставляет альянсу собственные разведданные, хоть и не входит в него.

Коно считает, что для официального присоединения к альянсу не потребуются определенные процедуры, Токио «просто приставит свой стул к их столу и скажет», что тоже «в деле».

Сотрудничество с альянсом, по мнению министра, будет способствовать противодействию активности Китая. Как сообщил глава минобороны Японии, многие государства полагают, что Пекин хочет «в одностороннем порядке изменить статус-кво, включая Восточно-Китайское и Южно-Китайские моря, а также китайско-индийскую границу и Гонконг». У Коно «как у министра обороны и человека, ответственного за безопасность Японии», действия Китая вызывают «серьезную обеспокоенность».

Напомним, США заявляли, что Китай не может «распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей».

Территориальные споры в Южно-Китайском море Китай ведет с рядом государств – Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами – относительно принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша).



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