Пентагон объяснил миссию рабочей группы по НЛО
15.08.2020, 4:48, Новости дня
Пентагон подтвердил создание рабочей группы по изучению неопознанных летающих объектов.
Решение о создании группы принято 4 августа. Ведомство хочет «улучшить понимание относительно природы и происхождения» НЛО, передает РИА «Новости».
Указывается, что миссия группы «заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США».
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