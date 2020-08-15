Пентагон объяснил миссию рабочей группы по НЛО

15.08.2020, 4:48, Новости дня

Пентагон подтвердил создание рабочей группы по изучению неопознанных летающих объектов.

Решение о создании группы принято 4 августа. Ведомство хочет «улучшить понимание относительно природы и происхождения» НЛО, передает РИА «Новости».

Указывается, что миссия группы «заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США».