Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси

15.08.2020, 3:35, Новости дня

Кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская 14 августа заявила, что создает координационный совет для передачи власти. В него могут войти представители гражданского общества, сказано в обращении Тихановской в Telegram-канале объединенного штаба оппозиционных кандидатов “Пул первой”.

В совет, по словам Тихановской, могут войти представители гражданского общества, “уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела”.

Она поручила своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.

“Прошу вас объединиться в координационный совет. Нам очень нужны ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка. В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти – трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества”, – сказано в обращении Тихановской.

Она также добавила, что власть должна показать готовность к диалогу с народом.

“Это значит отпустить всех задержанных. Это значит убрать с улиц городов ОМОН и войска. Это значит возбудить уголовное дело против тех, кто отдавал преступные приказы избивать и стрелять в людей”, – уточнила оппозиционер.

Сейчас Тихановская находится в Литве вместе с детьми. Ей выделили жилье и предоставили охрану. Оппозиционер прибыла в Литву после того, как ее около семи часов удерживали в Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. Центризбирком страны 14 августа объявил окончательные результаты выборов. Победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей (4 661 075 человек). Остальные кандидаты в президенты получили в разы меньше голосов: оппозиционер Светлана Тихановская – 10,1% (588 622 человека), сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев – 1,2% (70 671), экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая – 1,67% (97 489), лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень – 1,14% (66 613).

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

В ходе протестов 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский. Позже сообщалось о гибели 25-летнего Александра Вихора, которого 9 августа задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

13 августа стало известно, что страны ЕС к концу месяца тоже готовятся ввести санкции против Беларуси в связи с силовыми методами властей страны по разгону протестующих.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 августа призвала ввести дополнительные санкции против властей Беларуси, которые нарушили демократические ценности и права человека.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Лукашенко больше не является законным президентом Беларуси, потому что демократических выборов в стране не было.