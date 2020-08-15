“Вас используют, как пушечное мясо”. Лукашенко призвал белорусов не участвовать в акциях протеста

15.08.2020, 3:35, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания с членами Совета безопасности призвал граждан страны не участвовать в акциях протеста, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

“Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют, как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, из этой “Открытой России”, Навального, и так далее, и тому подобное. Уже агрессия началась против страны”, – заявил Лукашенко.

Он сказал, что не может предъявить претензии к кому бы то ни было.

“Скажите: а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда”, – сказал президент Беларуси.

По его мнению, организаторами протестов являются “люди из-за границы”.

“В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну, и наши где дети, где не совсем уже дети”, – считает Лукашенко.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал нынеший президент страны Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов, как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими.