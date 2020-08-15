 

Беларусь не сообщила Украине о выдаче вагнеровцев России – замгенпрокурора Украины

15.08.2020, 2:27, Новости дня

Офис генерального прокурора Украины не получил официального ответа от Беларуси о выдаче России задержанных под Минском 29 июля вагнеровцев. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в комментарии “Украинской правде”.

“Официального ответа от белорусской стороны о выдаче РФ задержанных мы пока не получили. Пока могу отметить, что мы собрали достаточно доказательств их участия в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконного вооруженного формирования (НВФ) РФ”, – заявил замгенпрокурора.

Мамедов сказал, что Офис генпрокурора оперативно отреагировал на задержание вагнеровцев и сразу 31 июля направил запрос Беларуси о временном аресте. Позже украинская сторона, по информации замгенпрокурора, отправила экстрадиционные документы.

“Имея доказательную базу, мы будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия. Ведь подозрение у них уже есть”, – резюмировал Мамедов.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев, которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”. 

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.

Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им “наплевать на этих ребят”.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что Беларусь выдала вагнеровцев России. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / «Казачья партия» призвала принять участие в голосовании по поправкам к Конституции

17.07 / В Киевской области упал и загорелся легкомоторный самолет – ГСЧС

27.07 / Жизнь супруги Кадырова «стала лучше» после санкций

09.08 / Юриста Барщевского обвинили в изнасиловании

09.08 / Соратницу Тихановской «по ошибке» задержали в Белоруссии

10.08 / «Мне всё равно» — Трамп отмахнулся от свежих данных о том, что ему помогает Москва

25.07 / ЛНР подверглась обстрелу в преддверии усиления контроля за прекращением огня

30.06 / Памфилова заверила в безуспешности попыток двойного голосования по Конституции

07.07 / Автомобиль протаранил веранду ресторана на юге Москвы

30.07 / Заместитель Саакашвили Ольшанский заболел COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска