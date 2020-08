Евросоюз решил подготовить санкции против Беларуси

15.08.2020, 2:27, Новости дня

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу 14 августа заявил, что страны Евросоюза согласились подготовить санкции из-за событий в Беларуси. Об этом министр написал в Twitter.

“Жители Беларуси продемонстрировали стремление к демократическим переменам. Жестокое подавление мирных протестов и подавление оппозиции недопустимы. В качестве важного шага ЕС решил подготовить ограничительные меры против лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов”, – сообщил дипломат.

The people of #Belarus have demonstrated their desire for democratic change. Violent crackdown of peaceful protests & repression of opposition is unacceptable. In important move, #EU decided to prepare restrictive measures against those responsible for violence & election fraud. pic.twitter.com/Xsbzpc6L2A

— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) August 14, 2020

Как сообщается на сайте Европейского совета, 14 августа министры иностранных дел стран ЕС провели видеоконференцию.

По информации корреспондента “Радио Свобода” Рикарда Йозвяка, ни один из министров не высказался против подготовки санкций.

EU foreign ministers currently debating #Belarus. so far no one has spoken up against sanctions.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 14, 2020

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил в Twitter, что во время видеоконференции призвал провести специальную сессию Комитета ООН по правам человека по Беларуси, ввести индивидуальные санкции за использование чрезмерной силы и фальсификацию выборов, а также создать фонд ЕС по поддержке жертв репрессий в Беларуси.

At today‘s #FAC, I called for special UN #HRC session on #Belarus, individual sanctions for use of excessive force and frauded elections and to establish a #EU fund for the support of the victims of repressions in Belarus.

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 14, 2020

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов, как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.