Боррель: Евросоюз не признает результаты выборов в Беларуси и работает над введением санкций

14.08.2020, 23:06, Новости дня

Европейский союз не признает результаты президентских выборов в Беларуси и начинает работу над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих. Об этом 14 августа сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на своей странице в Twitter по итогам видеоконференции с участием министров иностранных дел стран – членов ЕС.

“Беларусь: ЕС не признает результаты выборов. Начинается работа над введением санкций против тех лиц, которые ответственны за насилие и фальсификацию”, – заявил Боррель.

Belarus: EU doesn’t accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 14, 2020

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на своей странице в Twitter приветствовала решение глав МИД стран – членов ЕС.

“Хорошо, что министры иностранных дел единогласно согласились работать над дополнительными санкциями против ответственных лиц. Европа должна активно отстаивать свои ценности”, – заявила она.

Good that Foreign Ministers unanimously agreed to work out additional sanctions against those responsible.

Europe must actively promote its values. https://t.co/BvHA6nVFH6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 14, 2020

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. Центризбирком страны 14 августа объявил окончательные результаты выборов. Победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей (4 661 075 человек). Остальные кандидаты в президенты получили в разы меньше голосов: оппозиционер Светлана Тихановская – 10,1% (588 622 человека), сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев – 1,2% (70 671), экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая – 1,67% (97 489), лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень – 1,14% (66 613).

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

В ходе протестов 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский. Позже сообщалось о гибели 25-летнего Александра Вихора, которого 9 августа задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. Страны Евросоюза 14 августа согласились подготовить санкции из-за событий в Беларуси.