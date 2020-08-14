Washington Times – у США будут огромные проблемы — в Пентагоне предупреждают о возможном возрождении ИГИЛ

14.08.2020, 22:50, Новости дня

Эксперт Пентагона по Ближнему Востоку генерал Кеннет Маккензи — младший рассказал о возможном возрождении «Исламского государства» в ближайшее десятилетие, если Вашингтон не примет меры, пишет The Washington Times. По словам генерала, необходимо провести дерадикализацию молодых людей, которые живут в лагерях беженцев из Сирии и Ирака, потому что именно там джихадисты могут вербовать новых сторонников.



Reuters

В среду специалист Пентагона по Ближнему Востоку предупредил властей об «огромных проблемах» из-за возрождения «Исламского государства»* в ближайшее десятилетие, если Вашингтон не разработает широкомасштабный план по дерадикализации молодых людей и девушек в горячих точках, пишет The Washington Times.

Хотя террористы лишились своего «халифата» в Сирии и Ираке, генерал корпуса морской пехоты Кеннет Маккензи — младший, который возглавляет Центральное командование США, предупредил о том, что группа остаётся активной и вербует новое поколение джихадистов. Во время онлайн-форума, организованного американским Институтом мира, Маккензи-младший рассказал, что у ИГИЛ сохранились все возможности для проведения небольших терактов с целью осуществления более далеко идущих стратегических задач по всему миру. Ранее некоторые специалисты по внешней политике высказывали опасения, что террористическая группа уже сформировала хрупкий, но взаимовыгодный союз с афганским Талибаном*, чтобы помешать мирной инициативе под предводительством Америки. Такой союз может быть особенно опасен, если США в рамках договора с талибами в ближайшие месяцы выведут свои войска из раздираемой войной страны для уменьшения насилия.

Руководители Пентагона считают, что «Исламское государство» больше не представляет прямой угрозы для национальной и мировой безопасности, однако генерал Маккензи предполагает, что для этого не хватает действенной и долгосрочной дерадикализации. По его мнению, Вашингтон справляется с тактической проблемой, продолжая антитеррористические операции, но совершает стратегический просчёт, который может в будущем привести к возрождению ИГИЛ. В качестве примера он привёл лагерь беженцев Аль-Хоул на северо-востоке Сирии, в котором находятся 65 тыс. мужчин, женщин и детей, вынужденных покинуть свои дома в Ираке и Сирии, а также пойманные джихадисты. Генерал подчеркнул, что это «худшее в мире место» может наряду с другими подобными лагерями стать благоприятной средой и вербовочным пунктом для новой волны террористов. Корень проблемы специалисты по региону видят в присутствии молодых людей разного этнического происхождения и национальности, которые симпатизировали или продолжают симпатизировать ИГИЛ. Администрация Трампа пытается убедить страны, где родились джихадисты, — будь то Европа, Африка, Азия или Ближний Восток — взять на себя содержание под стражей этих молодых людей. При этом у международного сообщества нет чёткого плана, что делать с тысячами женщин и детей, которых террористы заставили покинуть свои дома, пишет The Washington Times.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.